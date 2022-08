Sportausschuss : Bäderchef Schlupkothen wirbt für Vertrauen

Düsseldorf Die SPD sorgt sich um das Schwimmangebot der Stadt und fordert erfolglos Notfallpläne für Engpässe, sollte etwa die Energieversorgung knapp werden.

Vielmehr stößt der Themenkomplex gerade bei CDU und Grünen auf eine gereizte Genervtheit. So wurde in der Anfrage der SPD nach den Schließungen von Hallenbädern während der Sommermonate gefragt. Dadurch hätten verschiedene Saunen, Massageangebote und private Schwimmschulen nach Angaben der SPD ebenfalls ihre Angebote einstellen müssen.

Bäderchef Christoph Schlupkothen erklärte dies schriftlich und vor Ort mit regelmäßigen Wartungs- und Revisionsarbeiten, die bewusst in den Zeitraum der Sommerferien gelegt würden, um Ausfälle mit dem zusätzlichen Angebot der Freibäder aufzufangen. Außerdem müsse so kein oder nur wenig Schul- und Vereinsschwimmen ausfallen. Teilweise nutze man die Schließungen auch gezielt, um Personal in den Freibädern einzusetzen. Im Schwimmbad Unterrath und der Münster-Therme habe man zur „Kompensation von Einnahmeausfällen durch Corona“ schließen müssen, das sei bereits vor einiger Zeit beschlossen worden. Insgesamt sei der Fachkräftemangel überall spürbar. Daher sei es schwierig, die von Volkenrath vorgeschlagene Unterstützung durch DLRG, Studierende oder andere zu erhalten. Auch dort sei, erklärt Schlupkothen, die Lage angespannt – was unter anderem zu kurzzeitigen Schließungen am Unterbacher See geführt hatte. Allerdings könne man auf bis zu sechs Azubis pro Lehrjahr bauen, die auch dringend gebraucht würden. Weitere Ausbildungsplätze könnten zusätzlich besetzt werden.