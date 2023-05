Brot genießen mit allen Sinnen Bäckerhandwerk trifft auf Kunst

Der Duft von frisch gebackenem Bio-Brot lag in der Luft. Im Kultursalon des Vereins Kunst und Haltung (KUH) drehte sich alles ums leckere Backwerk. Und wer könnte am „Tag des Deutschen Brotes“ besser über dessen Ursprung berichten, als Düsseldorfer Bäckermeister? Josef Hinkel ließ es sich nicht nehmen, seiner Zunft den Rücken zu stärken, um dann den Staffelstab an seine Kollegen Georg Kretschmar, Gründer der Hercules Bäckerei, und Johannes Dackweiler, seit 2012 dessen Nachfolger in der Backstube, weiterzugeben. Die beiden zeigten auf, welche Rolle Brot in einer industrialisierten überbevölkerten Welt spielt, wie Gras dabei eine wichtige Aufgabe zukommen kann und wie aus Back-Handwerk Back-Kunst wird.