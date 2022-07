Traditionsgeschäft in Düsseldorf : Bäckerei Cölven schließt nach 133 Jahren

Klaus Derksen (hinten l.), Ehefrau Martina sowie die Töchter Janika (vorne l.) und Annkatrin nehmen Abschied. Foto: Bäckerei Cölven

Düsseldorf In vierter Generation führen Klaus und Martina Derksen den Familienbetrieb an der Rethelstraße. Nun gehen sie in den Ruhestand. Einen Nachfolger gibt es nicht.