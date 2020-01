Nominierung in Düsseldorf : Bäcker Josef Hinkel soll für die CDU in den Stadtrat

Düsseldorf Josef Hinkel war Karnevalsprinz und CC-Präsident. Jetzt haben ihn die CDU-Ortsverbände Altstadt/Carlstadt und Stadtmitte/Pempelfort für die Ratswahl im September nominiert.

Bäcker Josef Hinkel ist stadtbekannt. Dies nicht in erster Linie durch seine Bäckerei in der Altstadt, er machte vielmehr im Winterbrauchtum Karriere – als Karnevalsprinz und Präsident des Carnevals Comitees. Jetzt, mit 60, wird Hinkel, was sein Engagement angeht, sozusagen seriös: Der Bäckermeister will am 13. September bei der Kommunalwahl Ratsherr der Landeshauptstadt werden, und die CDU will das auch. Sein Ortsverband hat ihn am Dienstagabend nominiert.