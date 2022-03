Auftritt mit Autogrammen und Selfies : Der Bachelor turtelt mit seiner Auserwählten in Düsseldorf

Bachelor Dominik Stuckmann und Anna Rossow. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Mit Herzensdame Anna Rossow traf Bachelor Dominik Stuckmann im Sevens die Fans der Kuppelshow zur Autogrammstunde. Dabei verrieten sie einiges über ihr gemeinsames Leben nach der Dating-Show.

Von Simona Meier

Nur einen Tag nach dem Staffelfinale war der Bachelor Dominik Stuckmann zu Besuch in Düsseldorf. Gemeinsam mit seiner Auserwählten Anna Rossow gab er im Sevens auf der Königsallee Autogramme und traf die Fans der Sendung. „Ich war hier früher schon, denn meine Oma wohnt in Neuss“, erzählt er. „Da sind wir auch in Düsseldorf spazieren gegangen.“ Nun kann er die Besuche zusammen mit seiner Freundin genießen.

Im RTL-Format „Der Bachelor“ suchte der 30-jährige Frankfurter IT-Spezialist und Unternehmer Dominik Stuckmann die große Liebe. Die hat er offenbar gefunden, turtelnd tauschen Anna und er Küsse. Beide freuen sich über ihre neuen Freiheiten, seit offiziell bekannt ist, dass sie ein Paar sind und das Versteckspiel ein Ende hat. „Wir waren gestern während der Ausstrahlung Tapas essen“, erzählen sie. „Seit Mexiko sind wir ununterbrochen zusammen.“ Jedoch mussten sie sich dabei oft mit Maske und Mütze tarnen.

Anna trägt eine zarte Goldkette mit seinen Initialen. „Endlich kann ich sie auch umdrehen, dann sieht man den Buchstaben D. Er hat sie mir zum Valentinstag geschenkt“, sagt sie. Auch in ihren Handys hatten sie die Nummer des anderen bislang unter falschem Namen gespeichert, um nicht vorzeitig aufzufallen. „Das haben wir jetzt geändert, ich heiße nicht mehr Kevin und sie nicht mehr Therese in der Telefonliste“, sagt Dominik Stuckmann. Frühzeitig hatte Anna für ihren Rosenkavalier online ein Foto bestellt, um es ihm zum Geburtstag zu schenken. „So ganz normale Sachen, könnten dann auch schief gehen“, sagen sie jetzt rückblickend.

Das Paar wohnt mittlerweile zusammen in Frankfurt am Main. Anna Rossow ist aus Hamburg dorthin gezogen. „Erst hatten wir nur eine Matratze auf dem Boden, jetzt richten wir uns ein“, sagt Stuckmann. Kleine Rituale verschönern ihnen den Alltag. „Wir trinken mal Kaffee im Bett und morgens um 8.30 Uhr weckt uns immer der gleiche Song vom Autohändler nebenan“, verraten sie. Die Melodie von Indiana Jones hat sich beiden seitdem eingeprägt. Demnächst soll es in den Urlaub nach Gran Canaria gehen.