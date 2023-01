Oliver Sanne heiratet bald Wie der Düsseldorfer Bachelor die Liebe fand

eiD uBegenzhi tmi Liz bare,Ke eid von hmi mi Fiaeln eid telzte soeR rbiehrectü ,mkbea war dsireglaln rnu von rekzur u.aeDr Ei„n krVnneaell its in esnolhc hanoeneFetmrsrf ,ig“hclmö tags Sanen. Dnavo eis re acuh eteuh, acth heraJ nahc iseren nemhalieT an red Sho,w eteü.rzgbu „Aber sda eubeetdt ci,nth adss ud edi aFru üfrs beLen esfn.dit“