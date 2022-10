Kinder in Düsseldorf : Babykonzerte im Stilwerk werden fortgesetzt

Kinder in Düsseldorf

Stadtmitte Veranstalterin Kamelia Neumüller hofft, jetzt wieder uneingeschränkt durchstarten zu können. Im Dezember gibt es ein spezielles Weihnachtsprogramm.

Die „BAM!-Babykonzerte“ gehen in die nächste Runde. Nach zweieinhalb Jahren Corona-Pause wird die Konzertreihe wieder aufgenommen. Nachdem das „Zehnjährige“ wegen der Pandemie ausgefallen war, hofft Veranstalterin Kamelia Neumüller, nun im Herbst wieder uneingeschränkt Musik für junge Familien anzubieten.

Neumüller, auch Leiterin der Musikschule Niederkassel und Konzertpädagogin, plant ab dem 22. Oktober die Fortführung der Veranstaltungen im Stilwerk. Die klassischen Konzerte richten sich speziell an Familien mit Kindern von null bis drei Jahren und bieten ein ausgewähltes Musikprogramm, das sowohl Eltern als auch Kindern gerecht werden soll. Das 40-minütige Konzept ermöglicht Musik in entspannter Atomsphäre, ohne das Kind abgeben zu müssen. Im neuen Herbstprogramm darf sich das Publikum auf Stücke etwa von Mozart, Schubert und Kreisler freuen, die von Musikern mit Violine, Klavier und Operngesang vorgetragen werden. Kostüme und Blickfänger mit musikalisch-visuellen Eindrücken aus bunten Farben wie fliegende Stoffbahnen oder bunte Luftballons sollen die Aufmerksamkeit der Babys erhöhen.

Im Dezember gibt es dann ein spezielles Weihnachtsprogramm, und aufgrund der hohen Nachfrage bietet Neumüller ein zusätzliches Konzert an. Gemeinsam mit dem Publikum werden bekannte Weihnachtslieder gesungen. Die Gäste dürfen sich auf ein stimmungsvolles Ambiente freuen. Anders als sonst üblich im Konzertsaal dienen Gymnastikmatten als Sitz und Krabbelunterlage. Die Weihnachtskonzerte finden am Samstag, 17. Dezember, um 11 und 16 Uhr statt, das Konzert am Nachmittag ist bereits ausverkauft.