„Baba’s Döner“ Doch kein Gangster-Rapper-Döner am Worringer Platz – „dauert leider zu lange“

Am Worringer Platz hängt sie immer noch in mehreren Schaufenstern, die großflächige Werbung für „Baba’s Döner by Massiv“. Man sieht ein Foto des Musikers Massiv, bekannt für harte Rap-Musik und seine Rolle in der Serie „4 Blocks“. Sein drittes Standbein ist eine Dönerkette, bundesweit gibt es schon mehrere Standorte. Aber in Düsseldorf wird es so schnell keinen geben.