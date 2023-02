Gesundheit in Düsseldorf Azubis übernehmen die Station

Die Auszubildenden lernen sowohl Gesundheits-, Kinder- und Krankenpflege als auch Altenpflege zusammen in einer Ausbildung. „Mit der generalistischen Ausbildung steht den examinierten Pflegefachkräften die Welt im Gesundheitssektor offen. Es gibt unzählige Möglichkeiten, um eigene Fähigkeiten und Interessen in den verschiedensten Bereichen innerhalb des Krankenhauses zu entwickeln – bis hin zur Akademisierung in den unterschiedlichen Fachrichtungen“, sagt Vera Hammer, Bildungskoordinatorin im Marien-Hospital. Die Einrichtungen des VKKD bieten dafür den praktischen Schwerpunkt der Akutpflege im Krankenhaus. Durch die Stationsübernahme können die Auszubildenden das erlernte Pflegeverständnis in die Praxis umsetzen – und zwar unter Realbedingungen.