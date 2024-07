Senioren in Düsseldorf Awo-Senioreneinrichtung in Lörick erhält einen Sinnesgarten

Sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen – ein Genuss für die Sinne und ein Ort der Begegnung soll der neue Sinnesgarten am Ernst-und-Berta-Grimmke-Haus (EBGH) der Awo in Lörick werden. Auf dem von spezialisierten Landschaftsarchitekten geplanten Areal direkt vor den drei Einrichtungen für Senioren am Niederkasseler Lohweg kommen spezielle Elemente der Gartengestaltung zum Einsatz – wie etwa Kräuter- und Duft-Hochbeete sowie eine Kombination aus Frühblühern, Gräsern und Rosen, die sich in den kommenden Monaten entwickeln können.