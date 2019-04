Projekt : Die Hüterin der Indoor-Givebox

Derendorf Angelika Barthel kümmert sich bei der Arbeiterwohlfahrt in Derendorf um die Givebox, die im Foyer der Zentrale steht.

Bevor sie ihre Arbeit am Empfang in der Zentrale der Arbeiterwohlfahrt Düsseldorf beginnt, wirft Angelika Barthel immer zuerst einen Blick in die Givebox. Seit gut zwei Jahren sind sie und ihre Kolleginnen vom Empfang die Hüterinnen der Givebox bei der Awo an der Liststraße in Derendorf. Die Awo-Mitarbeiter schätzen die Grundidee der Givebox: ein Geben und Nehmen, das Ressourcen spart, der Wegwerf-Mentalität entgegenwirkt und die Umwelt schützt. Eine Erfolgsgeschichte, könnte man meinen.