Unternehmen in Düsseldorf : Auxmoney zieht ins alte Handelsblatt-Haus

Der Online-Kreditvermittler Auxmoney will am Standort Düsseldorf weiter wachsen: Das Unternehmen bezieht 2020 eine neue Zentrale im ehemaligen Handelsblatt-Gebäude an der Kasernenstraße. Die bislang genutzten Räume an der Königsallee (im Büroteil des Einkaufszentrums Kö-Galerie) waren schnell zu klein für das rasche Wachstum des 2007 in der Landeshauptstadt gegründeten Fintechs geworden.