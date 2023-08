Digitalunternehmen aus Düsseldorf Kredit-Vermittler Auxmoney kauft niederländischen Konkurrenten

Der Düsseldorfer Kredit-Vermittler Auxmoney übernimmt die Mehrheit am niederländischen Konkurrenten Lender & Spender. Das gab das Unternehmen in einer Mitteilung bekannt. Die Investition beläuft sich auf einen zweistelligen Millionenbetrag und ist die erste Übernahme in der Firmengeschichte von Auxmoney. „Wir erweitern mit diesem Schritt unsere internationale Reichweite sowie unser Produktangebot“, sagt Auxmoney-Chef Raffael Johnen. Der 2007 gegründete Finanzdienstleister war bisher nur bundesweit aktiv.