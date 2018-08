Düsseldorfer Wirtschaft : Auxmoney knackt die Milliardengrenze

Düsseldorf Das Kreditportal ist stärker als erwartet gewachsen. Allein in diesem Jahr um 500 Millionen Euro.

(tb) Der Kreditmarktplatz Auxmoney bleibt weiter auf Expansionskurs und durchbricht erstmals die Milliardenmarke: Seit seiner Gründung hat der Düsseldorfer Kreditvermittler mittlerweile Kredite mit einem Volumen von über einer Milliarde Euro ausgezahlt. Damit festigt das Fintech-Unternehmen seine Position nach eigenen Angaben als führender Kreditmarktplatz in Kontinentaleuropa.

Im ersten Halbjahr 2018 hat Auxmoney rund 33.000 neue Kredite mit einem Gesamtvolumen von 255 Millionen Euro ausgezahlt, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Gegenüber den 135 Millionen Euro aus dem ersten Halbjahr des Vorjahres entspricht dies einem Wachstum von rund 90 Prozent. Auxmoney setzt seinen dynamischen Wachstumskurs in diesem Jahr damit fort. Im gesamten Jahr 2017 lag das ausgezahlte Volumen an Neukrediten bei 316 Millionen Euro. Für das laufende Jahr rechnet Auxmoney mit einem Auszahlungsvolumen von mehr als 500 Millionen Euro.

Auch für das kommende Jahr erwartet das Kreditportal hohe Zuwachsraten: „Auxmoney leistet einen immer größeren Beitrag zur Kreditversorgung in Deutschland. Mit einer Milliarde Euro haben wir Kredite für über hunderttausend Menschen ermöglicht. Die zweite Milliarde haben wir bereits fest im Visier, wir planen diese bis Ende nächsten Jahres erreicht zu haben“, sagt Raffael Johnen, Gründer und Geschäftsführer der Firma.



Düsseldorf : Kreditportal Auxmoney macht erstmals Gewinn





Auxmoney will durch den Einsatz digitaler Technologie auch Menschen einen Kredit besorgen, die von Banken pauschal von der Kreditvergabe ausgeschlossen werden. Mehr als vier Millionen Menschen würden von Banken häufig zu Unrecht von der Kreditversorgung ausgeschlossen, heißt es von dem Unternehmen. Das betreffe zum Beispiel Selbstständige, Studenten oder Arbeitnehmer in der Probezeit. Das Marktpotenzial allein in der Bundesrepublik in diesem Bereich umfasst laut einer Studie bis zu 22 Milliarden Euro jährlich.