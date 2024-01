Verkehrswende in Düsseldorf Die Zahl der Kurzzeitparker sinkt

Höhere Parkgebühren zeigen offenbar Wirkung: Im Laufe des vergangenen Jahres haben Autofahrer seltener gebührenpflichtige Stellplätze in Anspruch genommen. Wie die Stadt auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, sind von Januar bis November 2023 zwar insgesamt 2,85 Millionen Parktickets verkauft worden, im gleichen Zeitraum im Jahr davor 2,81 Millionen. Aber es zeichne sich der deutliche Trend ab, dass im Verlauf des vergangenen Jahres weniger Parkscheine gezogen wurden und „damit verbunden ein geringerer Bedarf an Stellplätzen mit zeitlich begrenzter Parkdauer im öffentlichen Raum“ vorhanden war. So waren die Verkaufszahlen im ersten Halbjahr höher als im zweiten. Rund 10.000 Parktickets weniger pro Monat seien im Durchschnitt von Juni bis November im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (2022) verkauft worden.