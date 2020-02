Feuerwehr am Höherweg im Einsatz : Sechs Autos auf Gelände eines Autohauses abgebrannt

Auf dem Gelände des Autohauses am Höherweg brannten sechs Autos ab. Foto: Patrick Schüller

Düsseldorf Auf dem Gelände eines Autohauses am Höherweg sind am Sonntagabend sechs Autos und ein Wohnmobil in Brand geraten. Die Ursache ist unklar, die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden wird auf 400.000 Euro geschätzt.

Am frühen Sonntagabend meldeten sich Anwohner vom Höherweg über die Notrufnummer 112 bei der Feuerwehr. „Auf dem gegenüberliegenden Grundstück erkennen wir Rauch", schilderte der Anrufer seine Eindrücke. Als die ersten Einheiten wenige Minuten später vor Ort eintrafen, brannten sechs Autos und ein Wohnwagen im Außenbereich eines Autohauses lichterloh.

Mittels eines Bolzenschneiders musste ein Zaunelement herausgetrennt werden, um sich Zutritt zum Gelände zu verschaffen. Zeitgleich ließ der Einsatzleiter einen Wasserwerfer über eine Drehleiter, ein Strahl- sowie Schaumrohr durch Atemschutztrupps vorbereiten. Nur wenige Augenblicke später konnte die Brandbekämpfung begonnen werden. Schnell zeigten die Löschmaßnahmen Erfolg, damit konnte ein Übergreifen auf weitere Fahrzeuge verhindert werden.

Um ausreichend Löschwasser an der Einsatzstelle zur Verfügung zu haben, rückte ein Tanklöschfahrzeug der Feuerwache aus Gerresheim zur Unterstützung an. Nach rund 45 Minuten waren die Flammen unter Kontrolle und es mussten noch zeitaufwendige Nachlöscharbeiten durchgeführt werden. Ein Mitarbeiter des Umweltamtes begleitete die Löscharbeiten vor Ort.

Aufgrund der unklaren Brandursache forderte der Einsatzleiter die Kriminalpolizei zur Unterstützung an. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr wurden insgesamt sechs Pkw und ein Wohnwagen durch die Flammen zerstört und weitere vier Fahrzeuge beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 400.000 Euro. Nach rund zweieinhalb Stunden kehrten die letzten der 23 Einsatzkräfte der Feuerwachen Behrenstraße, Gräulinger Straße, Posener Straße und Quirinstraße zu ihren Wachen zurück.

(wie)