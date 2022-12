Kinder in Düsseldorf Die Reise des kleinen blauen Esels

Der kleine blaue Esel leidet unter Flugangst. Aber er ist so neugierig, will etwas erleben, weg von seiner Herde, andere Tiere kennenlernen und von ihnen lernen. Also trabt er einfach los, ohne konkretes Ziel. Aber es soll sich lohnen, zehn verschiedene Tiere trifft er, und sie berichten über ihr Leben, ihre Stärken und Schwächen, geben ihre Lebenserfahrung weiter. Und so wird es für den kleinen blauen Esel eine ebenso ereignisreiche wie lehrreiche Reise, denn eines kann er: Gut zuhören.