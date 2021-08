Menschen aus Düsseldorf : Von Düsseldorf nach Nizza und zurück

Jean Lassalle liest am 13. August im Jägerhof in Gerresheim aus seinem neuen Krimi „Das tote Model“. „Nach Möglichkeit natürlich im Biergarten“, hofft der 63-Jährige auf schönes Wetter. Foto: Marc Ingel

Düsseldorf Der Autor Jo Stammer heißt jetzt Jean Lassalle und schreibt Côte d’Azur-Krimis, die im Piper-Verlag erscheinen. Seinen neuen Roman stellt er am 13. August im Jägerhof in Gerresheim vor.

Jo Stammer hat sich einen neuen Namen zugelegt, und das hat einen guten Grund. Denn der Autor hat einen Côte d’Azur-Krimi veröffentlicht, den zweiten schon geschrieben und den dritten in Planung. Und da er insgeheim natürlich auch auf den französischen Markt schielt, macht sich ein Name wie Jean Lassalle einfach besser. Und so wollen wir ihn dann fortan auch nennen.

Dass Lassalle sich traut, Nizza als Ort des Geschehens seines Ro­mans zu wählen, ist nur auf den ersten Blick gewagt, denn die Stadt in Südfrankreich kennt der 63-Jährige wie seine Westentasche. „Ich fahre da seit 1983 regelmäßig hin, ich bin der Stadt verfallen“, sagt Lassalle. Und daher ermittelt auch sein Kommissar Bernhard Bennot in Nizza. Obwohl: Eigentlich ist der nach einem Herzinfarkt längst (früh-)pensioniert und ins Hotelgewerbe eingestiegen, aber wie das mit guten Polizisten so ist, kann er nicht loslassen. Im Museum Masséna findet derweil ein Fotoshooting statt. Eines der Models, die 18-jährige Anna Piat, wird im Toilettentrakt tot aufgefunden. Sie starb an den Folgen eines unglücklichen Sturzes, so lautet die offizielle Version. Ihre Freundin Claire jedoch glaubt nicht an einen Unfall. Sie bittet den früheren Commissaire, den Fall genauer zu untersuchen. Erst zögerlich, dann entschlossen versucht der 55-Jährige, die Wahrheit herauszufinden – und gerät schon bald in einen Fall voller Abgründe.

Info Roman gibt es als E-Book oder Taschenbuch Lesung 13. August, 20 Uhr, Zum Jägerhof, Kölner Tor 17, Eintritt 5 Euro, Reservierungen unter Telefon 2804777.



Buch „Das tote Model“ von Jean Lassalle, 14 Euro (Taschenbuch), 6,99 Euro (E-Book), erschienen im Piper-Verlag, EAN 978-3-492-50357-0

Was wirklich mit Anna Piat im Buch „Das tote Model“ geschieht, wird an dieser Stelle natürlich nicht verraten. Wohl aber, dass Lassalle für seinen dritten Roman mit Piper einen richtigen Verlag gefunden hat. Nach „Die Allesfresserin“ und „Täuschend echt“ glaubt der Autor, nun endlich ein Buch geschrieben zu haben, das für ein Massenpublikum taugt. „Ich habe jetzt auch eine Agentur. Das alles ist im Vergleich zu früher eine enorme Erleichterung für mich“, sagt Lassalle.

Dass der gelernte Industriekaufmann sich inzwischen voll auf das Schreiben konzentrieren kann, da er seinen Job als Krankenpfleger aufgegeben hat, hilft dabei selbstverständlich. Früher hatte der geborene Gerresheimer, der inzwischen am Fürstenplatz in Friedrichstadt wohnt, allenfalls früh morgens Zeit für seine Passion, „jetzt kann ich mir den ganzen Tag dafür einteilen. Morgens schreibe ich drei, vier Seiten, nachmittags nochmal, dazwischen nutzte ich die Zeit fürs Recherchieren“. Denn das ist ihm wichtig: Dass Details stimmen, das Ambiente authentisch wirkt, dass gerade bei Orten oder der Historie keine dummen Fehler passieren. „Ich habe anderthalb Jahre an dem Roman geschrieben, erst dann war ich zufrieden“, sagt Lassalle. „Ich möchte dem Leser die Stadt Nizza näher bringen und ans Herz legen.“