Autokino in Düsseldorf : Anwohner fühlen sich von Hupkonzerten gestört und erstatten Anzeige

Düsseldorf Bei Konzerten im Autokino klatschen die Besucher nicht, sondern drücken zu später Stunde auf die Autohupen. Anwohner wollen sich das nicht länger gefallen lassen. Die Folge: Strafanzeige gegen D.Live-Chef Michael Brill.

Normalerweise verabschieden sich Künstler und Publikum zum Ende eines Auftritts mit einer Verbeugung und Beifall voneinander. So kennt es auch Markus Krebs, Comedian aus Duisburg, der am Montagabend im Düsseldorfer Autokino auf der Bühne stand.

In Zeiten der Corona-Krise sind Hupkonzerte das neue Zeichen der Anerkennung, wenn Künstler nun einmal nicht mehr in Hallen vor Tausenden Menschen auftreten, sondern in einem Autokino und auf Hunderte Fahrzeuge vor sich schauen, in denen nur zwei Personen sitzen dürfen.