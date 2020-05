Die Autokinos in Düsseldorf werden gut angenommen, nicht nur bei Filmen, auch bei Konzerten oder Auftritten von Comedians. Hier finden Sie eine Übersicht der Veranstaltungen, die im Autokino am Messeparkplatz P1 (Stockumer Höhe 200, 40474 Düsseldorf) und im Autokino in Lichtenbroich (Helforterstr. 5, 40472 Düsseldorf) stattfinden.