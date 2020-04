Autokino : Autokino in Düsseldorf wird verlängert

Düsseldorf Das Autokino auf dem Messegelände ist sehr erfolgreich und geht in die Verlängerung. Nun stehen die nächsten Filmtitel fest.

Mit den Filmen „Der Spion von nebenan“ sowie „Der Junge muss an die frische Luft“ und „Greenbock“ wird das Autokino auf dem Messegeländer in Düsseldorf fortgesetzt. Termine sind der 1, 6. und 7. Mai.

Tickets für die Vorstellungen im Autokino werden pro PKW verkauft. Das Autokino-Ticket für zwei erwachsene Personen kostet 22 Euro (inklusive aller Gebühren). Darin enthalten ist ein Spendenbeitrag von einem Euro. In der ersten Kinowoche wird der gesammelte Betrag an die Filmkunstkinos Düsseldorf gespendet. Danach wird der jeweilige Betrag in wöchentlichem Rhythmus an weitere Organisationen und Einrichtungen gespendet. Kinder bis 14 Jahre zahlen fünf Euro (inklusive aller Gebühren).