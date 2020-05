Comedy im Autokino Düsseldorf : Ein Hupkonzert für Markus Krebs

Düsseldorf Im Autokino lief am Montagabend kein Film, sondern Comedian Markus Krebs stand 90 Minuten auf der Bühne und sorgte für Unterhaltung. Der Duisburger kam mit einem Best-of-Programm nach Düsseldorf.

Anstatt zu klatschen drückten die Fans von Markus Krebs zum Abschluss ununterbrochen auf ihre Hupen und betätigten wie wild ihre Lichthupen – in Zeiten der Corona-Krise das neue Zeichen der Anerkennung, wenn Künstler nicht mehr in Hallen vor Tausenden Menschen auftreten, sondern in einem Autokino auf der Bühne stehen und auf Hunderte Fahrzeuge vor sich schauen, in denen nur zwei Personen sitzen dürfen – so wie am Montag in Düsseldorf.