Autokennzeichen in Düsseldorf : Nazi-Codes auf dem Nummernschild

Düsseldorf Kürzel wie NS, HJ oder KZ sind auf deutschen Autokennzeichen tabu. Andere Kürzel und Zahlencodes der Szene aber sind erlaubt. In Düsseldorf wird überlegt, die Sperre für D-KP aufzuheben.

Nicht nur der extremen Linken wollte Düsseldorf keine Plattform auf den Nummernschildern geben. Auch der rechtsextremen Deutschen Volksunion (DVU), gegründet vom Verleger der ultrarechten Nationalzeitung, können ihre Anhänger nicht am Autoheck huldigen, auch nicht zehn Jahre nach der Fusion der DVU mit der NPD (einem Kürzel, das übrigens in Nürnberg nicht als Wunschkennzeichen erhältlich ist).

Für die Polizei Im bayrischen Burglengenfeld (BUL) verbot der Landkreis die Kombination mit LE als Diffamierung der Polizei. In Aachen ist AC-AB (steht in linken Kreisen für „all cops are bastards“), dagegen erlaubt.

In Viersen hatte sich unlängst ein Bürger beklagt, weil dass Kennzeichen „HH 1933“ ausgegeben wurde. Der Kreis zog es daraufhin als „sittenwidrig“ wieder ein. Der betroffene Fahrzeughalter scheiterte mit einer Klage vor dem Verwaltungsgericht. In Düsseldorf sind den Behörden vergleichbare Bürgerbeschwerden nicht bekannt. Und nicht immer ist der Nazi-Verdacht auch richtig. In Nordhessen etwa steuert ein Deutschtürke einen amerikanischen Straßenkreuzer mit einem solchen Nummernschild, aus Freude an der Provokation.