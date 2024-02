Autohaus in Düsseldorf Procar will BMW-Händler Hans Brandenburg kaufen

Firmengründer Hans Brandenburg ließ 1968 die Firma „Brandenburg & Wolf“ eintragen, Inhaber waren er als Kaufmann und Kfz-Meister Harald Wolf. Ein Jahr später wurde man Vertragshändler für BMW. Die ersten Geschäftsräume befanden sich an der Schuchardstraße in Garath. 1979 zog man nach Hellerhof in einen Neubau. Nachdem Wolf 1990 ausschied, führte Brandenburg das Unternehmen weiter, das unter seiner Leitung stetig wuchs. Die Zeichen standen viele Jahre auf Expansion. Das Mutterhaus wurde durch Zukäufe um Standorte in Hilden, Mettmann und Dormagen vergrößert.