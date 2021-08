Autofrei in Düsseldorf? : Workshopverfahren soll über Zukunft der Kö entscheiden

Die Kö in Düsseldorf. Es wird diskutiert, ob sie in Zukunft autofrei werden soll. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf In Abstimmung mit der IG Kö hat die Verwaltung einen Entwurf vorgestellt, wie Düsseldorfs berühmteste Straße in naher Zukunft aussehen könnte. Ob die Kö auch irgendwann einmal autofrei ist, soll ein Workshopverfahren zeigen.

Dafür stellte die Verwaltung in Abstimmung mit der Interessengemeinschaft Königsallee (IG Kö) ihre Version von der Königsallee der Zukunft vor. Jochen Kral, neuer Beigeordneter für Mobilität, zeigte vier Skizzen. Favorisiert wird ein Entwurf mit folgender Anordnung (aus Richtung Süden gesehen, von links nach rechts): ein Fußweg entlang des Kö-Grabens, ein abgetrennter Zweirichtungsradweg samt Sicherheitsstreifen, Schrägparkplätze, die Fahrbahn für Autos und abschließend der Fußgängerweg an der Seite der Geschäfte.

Kral hält den Entwurf für ein „sehr gutes Konzept“, das in der Umsetzung aufwendig sei. Die einfache Maßnahme „Poller hoch“ für eine autofreie Kö lehnt er ab, man sollte vielmehr einen Plan entwickeln, wie man womöglich in der Zukunft mit Autofreiheit umgehen möchte: „Gute Planung ist die Grundlage für eine gute Entscheidung“, sagte der Beigeordnete, der ein Workshopverfahren mit Beteiligung der Öffentlichkeit im vierten Quartal ankündigte. Bei dem Workshop soll dann auch eine autofreie Kö Bestandteil sein.

Mirja Cordes (Grüne) ist „heilfroh, dass nun etwas passiert“. Andere Städte in Europa hätten es bereits geschafft, ihre Innenstadt zu Lasten der Autos so umzugestalten, dass sich die Menschen in ihr gerne aufhalten: „Es wäre schön, wenn uns das in Düsseldorf auch gelingt.“ Andreas Auler (CDU) fand die Idee von absenkbaren Poller „zu kurz gedacht“, er bevorzugt eine große Lösung mit einer hohen Fach- und Sachlichkeit unter Einbeziehung aller Beteiligten. Auch die FDP lehnte den Antrag einer autofreien Kö ab. Der Einzelhandel habe die Einkaufstraße 100 Jahre lang geprägt, für die weitere Planung müsse man den Einzelhandel der Kö nun mitnehmen, weil er von zentraler Bedeutung für die ganze Stadt sei, meinte Manfred Neuenhaus. Martin Volkenrath (SPD) freut sich nun auf eine „konstruktive Debatte“ im Workshopverfahren.