Amtsgericht Düsseldorf : Autoknacker erklärt vor Gericht, wie Banden vorgehen

Düsseldorf Das Amtsgericht verurteilte einen 41-Jährigen zu drei Jahren und neun Monaten Haft – wegen der Corona-Krise weniger als die Staatsanwaltschaft gefordert hatte.

Eine Profi-Ausrüstung für Autodiebe kostet 7000 Euro – und auf litauischen Märkten kann man neben Obst oder Gemüse an speziellen Marktbuden auch extra angefertigte Autokataloge kaufen. Darin gelistet sind, so der Angeklagte, hochklassige Fahrzeuge, die irgendwo in Europa real existieren. Noch vor Ort werden dann passende Kennzeichen-Doubletten hergestellt – und damit reisen die Diebe samt Werkzeug dann durch Deutschland. Ziel ist es, ein farb- und baugleiches Auto zu finden, es zu knacken und mit den nachgemachten Kennzeichen unbehelligt nach Litauen zu schaffen. 10.000 Euro als „Maximum“ hätte der Angeklagte für einen schwarzen Jaguar-SUV in der Heimat kassieren können – für ein Fahrzeug, das laut Listenpreis 147.663 Euro wert ist. Die Spezialausstattung zum Diebstahl habe er kurz vorher von seinem Schwager übernommen, der Mitte 2019 in Litauen ermordet worden sei. Und was dem Autodieb auf der Anklagebank noch an Detailwissen über jenen Jaguar SUV fehlte, habe er im Internet nachgelesen. Geklappt hat sein Coup trotzdem nicht. Als in Oberkassel die Alarmanlage des Wagens anschlug, wurde er direkt verhaftet.