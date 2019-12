Industrie in Düsseldorf : Auto-Zulieferer Huf verkauft seine Düsseldorfer Fertigung

Düsseldorf Rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden von der Katek-Gruppe übernommen und bleiben am Standort in Rath. Die Montage von Halbfertigprodukten wird dagegen nach Rumänien verlagert, hier wird es einen Stellenabbau geben.

Die ebenfalls im Düsseldorfer Werk in Rath angesiedelte Montage von Halbfertigprodukten soll hingegen aus Kostengründen in das rumänische Werk in Arad verlagert werden. Damit wird ein Stellenabbau einhergehen. „Nach intensiver Analyse der Montage-Prozesse in Düsseldorf hat sich gezeigt, dass wir die Kosten nicht im notwendigen Umfang senken können, um diese Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten zu können“, erklärte Huf-CEO Tom Graf. „Wir bedauern, dass ein Stellenabbau in der Montage unvermeidbar ist.“ Die Verlagerung werde voraussichtlich im September 2020 beginnen, in der Zwischenzeit wolle man die vom Stellenabbau betroffenen Mitarbeiter bei der beruflichen Neuorientierung unterstützen. „Zudem werden wir gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretern sozialverträgliche Lösungen ausarbeiten, um im Fall eventuell notwendiger betriebsbedingter Kündigungen soziale Härten soweit wie möglich zu vermeiden.“