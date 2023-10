Begehrte Auszeichnung Wer soll „Düsseldorfer des Jahres“ werden?

Im Ständehaus K21 werden am 22. April 2024 Preisträgerinnen und Preisträger in sieben Kategorien geehrt: Wirtschaft, Sport, Kultur, Ehrenamt, Innovation & Nachhaltigkeit und Lebenswerk; hinzu kommt ein Sonderpreis. Vorher wird eine Jury aus den Vorschlägen die Sieger in den unterschiedlichen Bereichen küren und sich vermutlich auch die eine oder andere lebhafte Diskussion dazu liefern.