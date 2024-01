Auszeichnung für Düsseldorfer Ehrenamtler „Wir sind eine Gemeinschaft“

Drei bis vier Tage pro Woche ist er vor Ort beim Club, telefoniert täglich mehrere Stunden für den Verein. „Auch wenn wir Vorstandsmitglieder alle einen großen Teil unserer Freizeit für den DSC einsetzen, spielt Helgo hier quasi nochmal in einer eigenen Liga“, heißt es in einer Rundmail des Club-Vorstands an die Mitglieder. „Egal, ob früh am Morgen, spät am Abend, am Wochenende oder im Urlaub: Helgo löst fast jedes Problem rund um unsere Club-Anlage in kürzester Zeit, oft mit der Unterstützung seiner vielen technischen Helfer, die er irgendwie alle in seinem Handy versteckt hat.“