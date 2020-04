Düsseldorfer Tierheim : Auch in Corona-Zeiten wird im Tierheim gestreichelt

Düsseldorf Im Düsseldorfer Tierheim steht der Alltag nicht still: Weiterhin kümmern sich Hauptberufler und Ehrenamtliche um die Hunde und Katzen, es gibt einen Gassi-Dienst und Katzenstreichler.

(dsch) Einschneidend verändert hat sich der Alltag von Tierheimleiter Timo Franzen in Folge der Corona-Pandemie nicht: „Hygiene war natürlich immer schon wichtig in unserer Arbeit, aber wir achten im Augenblick besonders auf regelmäßiges Desinfizieren.“ Er beobachtet, dass die Adoptionszahlen seit Beginn der Krise merklich zurückgegangen sind: „Die Leute haben im Augenblick einfach andere Sorgen, als sich um ein neues Haustier zu kümmern.“

Nötig sei auch, trotz der geltenden Beschränkungen die Hunde, Katzen und anderen Tiere nicht zu vernachlässigen. Dabei helfen die Mitarbeiter des Tierheims, die momentan in zwei Teams arbeiten, zwischen denen kein Kontakt besteht. So muss im Falle einer Infektion nicht die gesamte Belegschaft in Quarantäne geschickt werden und der Betrieb ist sichergestellt. Auch die Ehrenamtler helfen weiter mit; Katzenstreichler und Gassigeher kümmern sich um die Tiere, aber ebenfalls unter Sicherheitsregeln. „Die Gruppenaktivitäten wie gemeinsame Spaziergänge sind natürlich bis auf weiteres ausgesetzt“, so Franzen. Eine weitere Einschränkung: Da ein Anlernen zurzeit nicht möglich ist, werden keine neuen freiwiligen Helfer angenommen: „Das ist schade, da es derzeit viele Menschen gibt, die keine Arbeit oder Kurzarbeit haben und anbieten, bei uns mitzuhelfen.“