Auswirkung von Corona : Mehr Schönheitsoperationen durch Maskenpflicht

Düsseldorf Augenlidstraffung, Lippenkorrektur, Fettabsaugung – die Nachfrage bei Schönheitschirurgen ist durch die Corona-Pandemie gestiegen. Ein Grund ist auch die Maskenpflicht.

Immer mehr Menschen haben sich in der Corona-Zeit einer Schönheitsoperation unterzogen. „Wenn ich mehr Hände hätte, könnte ich den ganzen Tag behandeln“, sagte Dennis von Heimburg, Präsident der Vereinigung der deutschen ästhetisch-plastischen Chirurgen am Freitag in Düsseldorf. Nach anfänglicher Skepsis bei den Patienten sei die Nachfrage in die Höhe gestiegen. Grund dafür sei auch die Maskenpflicht.

„Die Nachfrage nach Gesichtsbehandlungen ist am größten“, sagte der Düsseldorfer Arzt Karl Schuhmann. Vor allem Lippenkorrekturen seien derzeit beliebt, da die Patienten die Schwellungen und Blutergüsse mit einer Maske bedecken können, ohne in der Öffentlichkeit aufzufallen. Doch auch die Augen, die durch das Tragen einer Maske mehr in den Fokus rücken, lassen sich viele Patienten korrigieren – hauptsächlich mit Lidstraffungen. „Die Maskenpflicht verändert den Blick in den Spiegel“, so Karl Schuhmann.