Vereine in Düsseldorf : Ausstellungen im Reisholzer Hafen

Künstler aus den Ateliers in Reisholz haben sich im glitzernden Zeittunnel versammelt. Foto: Berthold Flader

Düsseldorf Der Verein „Kunst im Hafen“ bietet seit mehr als 25 Jahren Künstlern in 15 Ateliers ein Forum für ihre Arbeit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(werth) Gegründet wurde der Verein „Kunst im Hafen“ bereits im Sommer 1990 und hatte seinen Sitz zunächst nicht in Reisholz, sondern in den Räumlichkeiten des ehemaligen Zollhofs im heutigen Medienhafen. „Die Künstler, die damals dort gearbeitet haben, wollten den Abriss des alten Zollhofs verhindern“, erzählt Dirk Balke, Künstler, Galerist und erster Vorsitzender des Vereins. So entstand „Kunst im Hafen“ als Kunstförderverein und hatte seinerzeit schnell mehr als 80 Mitglieder, die sich für den Erhalt des Gebäudes stark machten. Abgerissen wurde es trotzdem, die berühmten Gehry-Bauten nahmen seinen Platz ein. Als Ausgleich für den Verlust fand der Verein dann 1992, unter anderem mithilfe der Düsseldorfer Stadtwerke, neue Atelierräume im Reisholzer Hafen. Rund 20 Künstler arbeiten seitdem dort, 2017 wurde das 25-jährige Jubiläum mit einer großen Ausstellung und vielen Aktionen gefeiert. „Die Mieten für die Ateliers sind günstig, im Gegenzug kümmern wir uns selbst um die notwendigen Erhaltungsmaßnahmen“, sagt Balke. Bisher, so der Vereinsvorsitzende weiter, habe das – auch mit Unterstützung des Düsseldorfer Kulturamts sowie der einen oder anderen größeren Spende – stets gut funktioniert.

Sehr wichtig war es dem Verein auch von Beginn an, Ausstellungen zu organisieren, um den Künstlern Möglichkeiten zu bieten, sich und ihre Arbeit der Öffentlichkeit zu präsentieren. In den 1990er Jahren hatten sie dafür noch in der Hammer Straße ein kleines Gebäude angemietet, seit dem Jahr 2006 finden regelmäßig – übrigens stets sehr gut besuchte – Ausstellungen in der sogenannten „Werft77“ statt. Dabei handelt es sich um eine etwa 500 Quadratmeter große Lagerhalle direkt neben den Atelierhäusern im Reisholzer Hafen, die der Verein zusätzlich gemietet hat und als temporäre Atelier-, Ausstellungs- und Aktionshalle nutzt. „Die Halle vermieten wir oft an externe Künstler oder – etwas vergünstigt – auch an Studenten der Kunstakademie“, erläutert Balke. Auch diese Einnahmen dienen der Erhaltung der Ateliers. Es gebe, so der Vorsitzende, inzwischen sehr viele Anfragen, die „Werft77“ für die unterschiedlichsten Veranstaltungen anzumieten, sei es für Konzerte oder auch für Hochzeiten, aber das wolle der Verein nicht. „Es geht uns immer darum, die bildende Kunst zu fördern, sie soll bei der Nutzung der Halle im Mittelpunkt stehen“, sagt er.

Längst hat es sich in Düsseldorf herumgesprochen, dass es im Reisholzer Hafen gute Kunst zu sehen gibt. So gehören eine ganze Reihe bekannter Künstler dem Verein an – wie beispielsweise der japanische Maler, Bildhauer und Fotograf Hiroyuki Masuyama, der schon in vielen internationalen Museen mit eigenen Ausstellungen vertreten war. Zudem gehört der international anerkannte deutsch-rumänische Maler Ioan Iacob zu den Vereinsmitgliedern, auch wenn sein Ate­lier sich nicht im Reisholzer Hafen befindet. „Er ist uns freundschaftlich sehr verbunden und bei vielen Ausstellungen dabei“, erklärt Balke.­