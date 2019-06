Ausstellung : „RADschlag 2019“ eröffnet

Die Ausstellung im Rathaus-Foyer informiert über verschiedene Themen rund um den Radverkehr in Düsseldorf. Foto: Stadt Düsseldorf/Ingo Lammert

Düsseldorf Die Ausstellung im Rathaus informiert über Maßnahmen zum Ausbau des Radhauptnetzes in Düsseldorf. Auch Jacques Tilly machte mit.

Bürgermeister Friedrich G. Conzen (CDU) eröffnete die Ausstellung „RADschlag 2019“ diese Woche im Rathaus-Foyer. Er freue sich, dass mittlerweile so viele Düsseldorfer mit dem Fahrrad unterwegs seien, sagte er. „Die Düsseldorfer lernen ihre Stadt so neu kennen, man sieht sie auf dem Fahrrad einfach aus anderer Perspektive.“

Höhepunkt der Ausstellung sind die Beiträge des Düsseldorfer Künstlers Jacques Tilly. Der Rosenmontags-Wagenbauer, selbst oft mit dem Rad unterwegs, hat Alltagssituationen aus dem Fahrradverkehr aufgegriffen und künstlerisch verarbeitet. Besucher der Ausstellung erhalten aber auch Vorschläge für Fahrradtouren durch das Stadtgebiet und können sich über Leihrad-Angebote informieren. Daneben werden in der Ausstellung aktuelle Maßnahmen zum Fahrradverkehr vorgestellt, die in diesem Jahr realisiert werden sollen. Ein besonderer Fokus bei der Umgestaltung liegt auf der Markierung von neuen Fahrradwegen oder der Anpassung von bereits existierenden. An der Ecke Fleher Straße / Südring soll beispielsweise ein neuer Übergang geschaffen werden, sodass Fußgänger und Radfahrer die Kreuzung sicher überqueren können. Eine Besonderheit ist auf der Achse Klever Straße / Jülicher Straße geplant: die erste Protected Bike Lane soll durch eine Abgrenzung des Fahrradstreifens vom sonstigen Verkehr das Sicherheitsempfinden der Radfahrer stärken. Bereits umgesetzt wurde unter anderem der Radweg auf der Kaiserstraße / Fischerstraße.