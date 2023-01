Ausstellung in Düsseldorf Ausstellung zum Leben der Dichterin Rose Ausländer

In Serkes Begleitung war der Fotograf Stefan Moses, der die Dichterin in den folgenden Stunden mehr als siebzigmal fotografierte. „Er zeigt eine alte, uneitle Frau in ihrer bescheidenen Lebenssituation in ihrem Zimmer, zeigt ihre kreative Wachheit, ihre Offenheit im Gespräch, ihre Lebhaftigkeit und Vitalität, er zeigt eine schöne Frau auf dem Höhepunkt ihrer Kunst“, heißt es in der Ankündigung zur Ausstellung. In dieser werden eine Auswahl der Fotografien in Kombination mit Gedichten von Rose Ausländer und Texten des Journalisten Jürgen Serke präsentiert. Die Schau ist bis Sonntag, 4. Februar, zu sehen.