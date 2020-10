Historie in Düsseldorf : 1150 Jahre Gerresheimer Geschichte

Gerresheim Fünf Gerresheimer Institutionen haben zum Jubiläum des Stadtteils eine Ausstellung in der Basilika zusammengestellt. Passend zur Jahreszahl werden 11,5 Objekte gezeigt, die symbolisch für die lange Historie stehen.

Anhand von genau 11,5 Objekten soll die Uhr zurückgedreht werden – seit der Franke Gerricus 870 jenes Damenstift gründete, das zum Ausgangspunkt des heutigen Stadtteils werden sollte. Auch das Heute und Morgen sollen nicht ausgespart werden. Im Südschiff der Basilika, in unmittelbarer Nähe des Sarkophags, in dem Gebeine und Reliquien des Gerricus für immer gebettet sind, steht nun eine große Glasvitrine, in der die Objekte, die für die Vielfalt der Alltagskultur Gerresheims stehen, für vier Wochen ausgestellt sind. Mitglieder von Kultur- und Heimatverein, Bürgerstiftung Gerricus und Förderkreis Industriepfad sowie der Katholischen Kirchengemeinde haben sich lange die Köpfe zerbrochen, welche Objekte für die Ausstellung infrage kommen.

Die jüngere Geschichte Gerresheims kommt natürlich nicht an der Glashütte vorbei, ein schlichtes Einmachglas spiegelt diese Epoche wider. Die Taschenuhr des Mediziners und Stadtverordneten Carl Strunk wiederum deutet auf das Jahr 1909 hin, als Gerresheim nach Düsseldorf eingemeindet wurde, und auch Strunk diese Entscheidung vor allem aus einem Grund für unausweichlich hielt: Die sanitären Zustände in Gerresheim waren eine Katastrophe, es gab keinen Anschluss an die Kanalisation und auch keine ordentliche Wasserversorgung.

Zwei Kapiteln soll an dieser Stelle noch besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Zum einen ist da die Geschichte von Thessy Joseph. Als 1971 das Krankenhaus in Gerresheim eröffnet wurde, fehlten mehr als 200 Pflegekräfte in dem 520-Betten-Haus, und da die Klinikleitung auch im europäischen Umland nicht fündig wurde, wurden Fachkräfte aus Korea und Indien angeworben. Darunter war auch Thessy Joseph, deren Sari nun als Beispiel für die Migrationsgeschichte Gerresheims steht. Sie wohnt noch heute im Stadtteil und ist aktives Mitglied der katholischen Kirchengemeinde. Und dann ist da noch der achtjährige Junge, der am 6. Oktober 1965 dem Tus Gerresheim beitrat, damit er nicht mehr auf der Straße kicken musste, sondern endlich im Trikot in einer richtigen Mannschaft Fußball spielen konnte. Sieben Jahre feilte ein gewisser Klaus Allofs an der Heyestraße an seinem Talent, ehe er sich zurecht zu Höherem berufen fühlte. Sein Mitgliedsausweis ist Bestandteil der Ausstellung.