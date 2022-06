Ausstellung „Zeit im Fluss“ : Geschichte(n) hinter dem Müll

Victoria Blocksdorf möchte mit der Ausstellung Zeit im Fluss auch zeigen, wie lange Kunststoff in der Umwelt bleibt. Foto: gelb/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Die Ausstellung „Zeit im Fluss“ von Blockblocks Cleanup in Düsseldorf zeigt Kuriositäten aus Müllsammelaktionen. Dabei findet sich viel alte Verpackung aus Kunststoffen, aber auch Dinge aus Glas, Metall und Ton.

Müll – oder vielmehr die Beseitigung davon – ist seit 2019 für Victoria Blocksdorf zu einem Vollzeitjob geworden. Sie organisiert Aufräumaktionen am Rhein, Kittelbach, Düssel oder anderen Stellen in Düsseldorf mit vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Mit Blockblocks Cleanup gibt es inzwischen ein gemeinnütziges Unternehmen, dessen Geschäftsführerin sie ist. Allein im Jahr 2022 sammelten sie und ihre Mitstreiter über 14,6 Tonnen Müll.

„Das ist oft anstrengend, manchmal wirklich eklig, aber macht trotzdem Spaß“, fasst sie die Aktionen zusammen. Und manchmal gibt es Besonderheiten, die gefunden werden. Reste von alten Kunststoffverpackungen, alte Metalldöschen, Plastikfigürchen, Reste aus den Weltkriegen und der Wirtschaftswunderzeit. „Die landen dann in unserem Archiv.“ Dort werden sie gereinigt, fotografiert und vor allem wird recherchiert.

Info Wissenswertes zur Ausstellung Öffnungszeiten: Werktags zwischen 7 und 16.30 Uhr bis 14. Juni 2022. Auf Anfrage können Führungen vereinbart werden (info@blockblocks.de). Eintritt: Der Eintritt ist frei, Spenden werden aber gerne gesehen. Ort: Bürogebäude Hansaallee 299 40549 Düsseldorf. Der Zugang ist auch über die Böhlerstraße möglich.

Ein Rest oder gar der vollständige Aufdruck, eingestanzte Hinweise auf Kunststoffresten – Victoria Blocksdorf und ihr Rechercheteam gehen jedem noch so kleinen Hinweis nach. „Das kann schon einige Stunden in Anspruch nehmen“, erklärt sie. Gesucht wird im Internet oder mit Hilfe von Experten. „Wir haben schon bei Museen angefragt, bei Firmen nach bestimmten Verpackungen gesucht oder andere Fachleute angeschrieben“, sagt Blocksdorf. Auf die meisten Fragen konnten sie und ihr Team bisher auch Antworten bekommen.

Diese Antworten und die jeweiligen Fundstücke lassen sich noch bis zum 14. Juni in einer Ausstellung begutachten. Einziges Manko: Im Foyer der Hansaallee 299 kommt man eher selten zufällig einmal vorbei. Die Ausstellung „Zeit im Fluss. Auf den Spuren von Müll und seiner Geschichte“ wird bereits zum zweiten Mal gezeigt. Dieses Mal ist sie jedoch deutlich digitaler. Über die App Digiwalk lässt sich die Ausstellung nicht nur vor Ort begleiten – man kann sie auch von zu Hause in aller Ruhe virtuell besuchen. Fotos dokumentieren die Fundstücke auch in der App und die Texte finden sich ebenfalls hier. Besonderer Pluspunkt: Multimedia-Elemente wurden in der App hinterlegt. Vor Ort kann man diese per QR-Code abrufen oder auch direkt in der App anklicken. Zu sehen und hören sind dann Youtube-Videos oder Audioclips mit Werbevideos.

Von kleinen Kaffeetuben aus Aluminium hin zu Waschmittel-Verpackungen, die ab den 1950er Jahren hergestellt wurden – die Bandbreite an Exponaten ist groß. Eine Besonderheit sind die filigranen Margarine-Figürchen. Diese Art der Werbung habe es schon in den 1920ern gegeben und wurde Anfang der 50er für einen kurzen Zeitraum wieder aufgegriffen: In den Margarinepackungen fanden sich – ähnlich wie heute in Cerealienpackungen – die Sammelfigürchen aus Plastik, Holz oder Metall und wenig später zogen einige andere Branchen mit. 1954 habe man sich darauf geeinigt, die Beigabe der Figürchen einzustellen. „Wir freuen uns aber tatsächlich darüber, wenn wir solche kleinen Besonderheiten mal finden.“ Allzu häufig sei dies bei den riesigen Mengen Müll, die bei Gemeinschafts- oder Einzelsammelaktionen gefunden werden, allerdings nicht der Fall.

„Wir wollen die Menschen damit mitnehmen auf eine kleine Zeitreise“, sagt Victoria Blocksdorf. Viele könnten sich anhand der Verpackungen oder auch wegen der Multimedia-Elemente wieder an früher erinnern. Gleichzeitig soll genau dies auch bewusst machen, wie lange sich diese Abfälle in der Natur halten. „Gerade bei der Caprisonne-Verpackung sieht man zum Beispiel sehr deutlich, dass da Tiere dran genagt haben – und dass der Kunststoff damit im Naturkreislauf zirkuliert.“ Solche Spuren findet man an vielen Exponaten, die teilweise aber auch noch fast komplett intakt vorhanden sind.

Bei manchen allerdings konnte das Team nicht herausfinden, um was genau es sich handelt, etwa bei einer Decke mit einem geprägten Alpha-Zeichen oder einem gummiartigen Überschuh. Eine Hoffnung liegt nun auf den Besucherinnen und Besuchern mit ihrem Schwarmwissen.