Stadtplanung : Ausstellung zeigt 75.000 neue Wohnungen für Düsseldorf

Düsseldorf Eine neue Ausstellung im Rathaus wurde von Studierenden der Hochschule konzipiert. Sie haben erforscht, wie man für Düsseldorf innovativ viel neuen Wohnraum schaffen könnte.

Studierende der Hochschule Düsseldorf zeigen im Rathaus aktuell die Ausstellung „75.000 neue Wohnungen für Düsseldorf“. 30 Teilnehmer des Studiengangs „Civic Design“ an der Peter Behrens School of Arts haben an dem über mehrere Semester angelegten Projekt gearbeitet, das das Wachstum der Landeshauptstadt beleuchtet. Dabei lag der Fokus nicht nur auf der Aufgabe, möglichst viel Wohnraum im Stadtgebiet zu schaffen, sondern auch auf der Suche nach neuen stadträumlichen Potenzialen. Die Ergebnisse sind noch bis zum 18. März im Düsseldorfer Rathaus zu besichtigen.