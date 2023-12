Kunst in Düsseldorf Arktische Helden in eisiger Umgebung

Ragnar Axelsson, ein renommierter Natur- und Reportagefotograf, ist für seine herausragende Arbeit in den entlegensten Regionen der Arktis bekannt. Seit mehr als 40 Jahren dokumentiert er das Leben der Menschen, Tiere und die atemberaubenden Landschaften in Grönland, Island und Sibirien. Mit einer Leica-Kamera in der Hand begann seine Leidenschaft für die Fotografie bereits in jungen Jahren. Seither hat er unermüdlich daran gearbeitet, die einzigartigen Beziehungen zwischen Lebewesen und Natur in der Arktis festzuhalten – einer Region, die durch den Klimawandel in nie da gewesener Weise herausgefordert wird. Das sommerliche Meereis und die Gletscher des Nordens, der Kühlschrank der Erde, der ein erträgliches Temperaturniveau aufrechterhält, gehen zurück. „Für mich besteht kein Zweifel, dass die drastischen Veränderungen in der Arktis in den kommenden Jahren das größte Problem auf dem Planeten sein werden“, so der Fotograf.