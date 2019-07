Kunst in Düsseldorf : Die 100 verschiedenen Köpfe einer Kuh in der Kunst

Flingern Linde Ross stellt ihre Bilder im BBK-Forum in Flingern aus.

Einst hatte Linde Ross eine Begegnung, mit einem Stier, „nur so über den Zaun, ich habe ihn fotografiert“, relativiert die Künstlerin. Sie redete aber auch mit dem Tier, bedankte sich artig für die Zeit, die er ihr geschenkt hatte. Prägend war das Erlebnis, denn fortan wurde die Kuh ebenso wie der Stier zu einem Leitthema in ihrer Arbeit. Die so liebgewonnenen Tiere suchte sie in der Eifel und im Westerwald, aber auch in Indien auf und bannte ihre stilisierten Porträts mit Acrylfarben auf die Leinwand. Erst den Hintergrund („Der ist mir wichtig“), dann den Kopf – sehr streng, schon fast mathematisch exakt gibt sie die Konturen wieder, „das ist wie die Architektur eines Rindergesichts“, präzisiert die Oberbilkerin. Um dann umso verspielter mit Farben zu experimentieren und die Porträts zu verfremden. „Ich bin da sehr frei, probiere vieles aus“, sagt Linde Ross.

Und dann gibt es da noch so eine Serie mit Motiven, die in unterschiedlichen Ausführungen immer wieder als zentrales Element in den Werken auftauchen. „Gehörte Bilder“ nennt Linde Ross diese Kritzelei: „Das ist so etwas, was man nebenbei beim Telefonieren auf einen Zettel malt und sich nachher selbst wundert, was dabei herausgekommen ist. Es sind Skizzen aus dem Unbewussten“, sagt Ross. Diese Zeichnungen hat sie für die Ewigkeit in einem Buch festgehalten, ein Regelwerk dafür entwickelt, 500 Varianten existieren, einige davon sind in einem anderen Raum im BBK-Forum ausgestellt.