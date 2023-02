Kunst in Düsseldorf Eine Reise durch die Bilderwelt von Frank Kayser

Frank Kayser (Jahrgang 1967) ist seit 1997 als freiberuflicher Fotograf tätig. 1998 gründete er das Studio Kayser Photography. Er ist bekannt für seine leidenschaftliche Arbeit in der Automobil-, Menschen- und Landschaftsfotografie und gehört zu den aktuell gefragtesten Automobil-Fotografen. Frank Kayser, der eigentlich mal Maler werden wollte, lebt mit seiner Familie in seinem Heimatort Eichenzell in der hessischen Rhön, einem etwa 1500 Quadratkilometer großen Mittelgebirge im Grenzgebiet der deutschen Bundesländer Bayern, Hessen und Thüringen.