Kunst in Düsseldorf Wo Dynamik und Stabilität in einer Installation verschmelzen

Solide Stabilität und dynamische Bewegung – wie diese Antagonismen durchaus zusammenpassen, demonstriert künstlerisch eindrucksvoll Birgit Huebner, an der Düsseldorfer Kunstakademie einst Meisterschülerin von Alfonso Hüppi, mit ihrer Ausstellung „Aus der Bewegung 2“ in der Galerie „15 Wochen“. Die Ausstellungen am Apostelplatz, von denen es bereits 15 gegeben hat, gehören zu den engagiertesten Kultur-Projekten im Stadtteil. In regelmäßigen Abständen können ehemalige Meisterschüler der Kunstakademie den einzigen, nicht sehr großen Raum für Ausstellungen ihrer Arbeiten nutzen. Diese Vorgabe zwingt die Kunstschaffenden allerdings dazu, sich intensiv mit den Gegebenheiten des Kunstortes auseinanderzusetzen. Die Ergebnisse sind individuelle Dokumente künstlerischen Denkens und Fühlens.