Kunst in Düsseldorf Bilderwelten, in die es einzutauchen lohnt

Es ist ein Spiel zwischen Traum und Realität, das Andrea Damp in ihren Bildern erzeugt. Auf jeden Fall droht der Betrachter in den Motiven zu versinken, schlimmstenfalls sogar zu ertrinken, denn in der Ausstellung „Darkish Waters“ geht es ja nicht zuletzt um Wasser. Zu sehen sind die Werke der in Berlin lebenden, inzwischen vielfach ausgezeichneten Künstlerin ab dem heutigen Donnerstag, 9. März, in der Von-Fraunberg-Art-Gallery an der Luisenstraße 53 (19 Uhr).