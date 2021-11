Kunst in Düsseldorf : Ausstellung in verlassenem Autohaus in Lierenfeld

So setzt der italienische Künstler Roberto Caccamo die „Ver zahnung“ von Kunst und Musik um. Foto: privat

Düsseldorf Zum fünfjährigen Bestehen der Partnerschaft von Düsseldorf und Palermo gibt es in beiden Städten Ausstellungen. Die in Düsseldorf mit sechs Künstler wird am heutigen Freitag an der Ekrather Straße eröffnet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Ingel

Ein rotierender Kronleuchter mit Messern und Gläsern, die über den Boden klirren und knirschen – so setzt der Künstler Roberto Caccamo aus Palermo die „Verzahnung“ von Kunst und Musik in die Tat um. Er und fünf weitere Künstler präsentieren ab dem heutigen Freitag in einer Ausstellung Skulpturen, Installationen und Bilder im ES365 – in einem verlassenen Autohaus im Industriegebiet von Lierenfeld. „Die Ausstellung lief bereits mit großem Erfolg von Oktober 2020 bis zum April dieses Jahres in Palermo. Für Düsseldorf haben wir die Ausstellung um zwei weitere Künstler erweitert – mit Roberto Caccamo und dem Düsseldorfer Bildhauer Axel Kreiser“, erklärt Michael Kortländer.

Kortländer ist Mitglied im Vorstand des Vereins „Düsseldorf-Palermo“. Schon seit 2013 organisiert er Kunstausstellungen, Projekte und Workshops in beiden Städten und machte sich stark dafür, dass aus Düsseldorf und Palermo Partnerstädte wurden. Die Partnerschaft feiert in diesem Jahr ihr fünfjähriges Bestehen.

Wie immer sind die Künstler beider Städte zu gleicher Zahl beteiligt. Leunora Salihu ist Professorin für Bildende Kunst an der Universität Gießen. Ihre Skulpturen waren etwa im Lehmbruck-Museum in Duisburg und im K21 zu sehen. Der Bildhauer Axel Kreiser, ein Tony Cragg-Schüler, leitet seit 2009 die Metallbildnerei an der Kunstakademie Düsseldorf. Für Kreiser steht Bildhauerei in enger Beziehung zur Musik: „Jedes Metallstückchen ist eine Note verbunden mit einer nächsten Note und somit eine Melodie, gesungen von einem Sockel.“

Erika Giacalone studierte Malerei an der Kunstakademie in Palermo und stellte 2018 im Kunstpalast bei „Die Grosse“ aus. Alessandro Bazan lehrt seit 2010 an der Kunstakademie Palermo Malerei und Anatomie und performed als Schlagzeuger seine Ausstellungen gerne mit experimentellem Jazz. Das verbindet ihn mit dem Düsseldorfer Künstler und Musiker Andreas Techler, der bei Gerhard Hoehme an der Kunstakademie Düsseldorf studierte.

Am Eröffnungsabend wird der Düsseldorfer Künstler-Musiker Riad Nassar mit „noise-broadcast“ den Auftakt zu einer Reihe von improvisierten Konzerten geben.