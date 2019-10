Ausstellung in Düsseldorf : Verschleppt ins Niemandsland

Düsseldorf Die Mahn- und Gedenkstätte zeigt eine Ausstellung über die Deportation polnischstämmiger Düsseldorfer im Oktober 1938.

Naomi Gartz-Feiler hat die Menschen nie kennengelernt, von denen Bastian Fleermann und Hildegard Jakobs erzählen. 441 Namen stehen auf einer grauen Tafel, durch Schautafeln, Faksimiles, Fotografien, Dokumente und Briefe werden sie zum Leben erweckt. Immer wieder füllen sich die Augen von Gartz-Feiler mit Tränen. Denn in der Mahn- und Gedenkstätte erfährt die junge Frau etwas über ihre Vorfahren, Details aus ihrer Familiengeschichte. Ihr Urgroßvater Simon Feiler, ein Schneider mit einem Geschäft an der Kö, und seine Frau Frieda wurden am 28. Oktober 1938 genauso wie 439 weitere Düsseldorfer von NS-Schergen mitten in der Nacht aus dem Bett gezerrt, ins Polizeipräsidium gebracht und am nächsten Tag ins Niemandsland zwischen dem damaligen Deutschen Reich und Polen verschleppt.