Kunst in Düsseldorf Oberkassels unsichtbare Wirklichkeiten

(mgö) Mit Fotoarbeiten von Michael Franck wird das kulturelle Programm des Verkehrs- und Verschönerungs-Vereins (VVV) fortgesetzt. Der 1955 in Düsseldorf geborene und bis 2017 als Professor für Arbeitsmarktökonomik tätige Künstler beschäftigte sich erstmalig 2005 als Autodidakt mit Experimenten in digitaler Fotografie. 2010 folgte ein Auftrag für ein Fotoprojekt und von 2017 bis 2021 absolvierte Franck an der Hochschule der bildenden Künste in Essen ein Studium der Fotografie/Medienkunst, das er 2021 mit dem Bachelor of Fine Arts mit Auszeichnung abschloss.