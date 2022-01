Natur in Düsseldorf : Ausstellung mit Bildern der renaturierten Düssel

Anna-Maria Maiers preisgekröntes Bild „Sonnenspiegelung“ zeigt eine Brücke am Kamper Weg in Vennhausen an der Südlichen Düssel. Foto: Maier/Anna-Maria Maier

Düsseldorf In Düsseldorf und Toulouse fand parallel ein Foto-Wettbewerb im Rahmen des Klimaprojekts „Life Green Heart“ statt. Im KAP1 sind jetzt die Sieger-Aufnahmen zu sehen.

Im Rahmen des fünfjährigen europäischen Klimaprojekts „Life Green Heart“ von Toulouse und Düsseldorf hat in beiden Städten ein Fotowettbewerb zur Klimaanpassung stattgefunden. Die jeweils zehn Gewinner-Fotos sind ab Dienstag, 18. Januar, in der Zentralbibliothek im KAP1, Konrad-Adenauer-Platz 1, montags bis freitags, 9 bis 21 Uhr, samstags, 9 bis 18 Uhr, sowie sonntags, 13 bis 18 Uhr, zu sehen.

Im Wettbewerb der Landeshauptstadt wurden Fotos der Südlichen Düssel entlang bestimmter Leitfragen gesucht: Wie entwickelt sich die Biodiversität durch diesen naturnahen Umbau an der Südlichen Düssel? Wie sieht die Pflanzenwelt vor und nach der Renaturierung aus? Welche Tiere sind zu beobachten? In Toulouse gab es ähnliche Fragestellungen: Der Norden der Île du Ramier, einer Insel im Fluss Garonne, bislang versiegelt durch Parkplätze und Straßen, soll bis 2025 zu einem großen öffentlichen Park werden. Ziel ist es, eine große grüne Lunge zu schaffen. Im Wettbewerb 2021 wurde der Ist-Zustand fotografiert.

2024 werden beide Städte erneut zu einem Fotowettbewerb aufrufen. So sollen Veränderungen in den drei bis vier Jahren der Renaturierung der Südlichen Düssel und der Île du Ramier dokumentiert werden. Die Ausstellung soll in weiteren öffentlichen Einrichtungen kostenlos gezeigt werden. Für Interessierte, die in eigenen Räumlichkeiten die Ausstellung zeigen möchten, steht Ernst Schramm, unter 0211-8925003 oder via E-Mail an ernst.schramm@duesseldorf.de als Ansprechpartner zur Verfügung.