Ausstellung in Düsseldorf : Das Erbe der Glashütte

Gerresheim 2014 wurde in einem Keller auf dem Gelände der ehemaligen Glashütte eine Musterflaschensammlung entdeckt. 7000 der Glaserzeugnisse konnten geborgen werden. Jetzt werden 350 Flaschen erstmals öffentlich gezeigt.

Es begann mit einem Rüffel: Ein Schatz aus Glas befinde sich noch in einem Luftschutzkeller auf dem ehemaligen Glashüttengelände, mahnte Otfried Reichmann, als die Abrissarbeiten längst im Gange waren. Der ehemalige Mitarbeiter gilt als Autorität, was das Werk und seine Erzeugnisse betrifft, ihm wird Gehör geschenkt. Mitglieder des Förderkreises Industriepfad setzten sich mit dem damaligen Besitzer Patrizia in Verbindung, und in der Tat: Im Sommer 2014 wurde der Keller hinter Bauschutt und Brennesseln entdeckt, ein 15 Meter langer, dunkler Gang, vollgestellt mit Regalen, gefüllt mit 10.000 Glaserzeugnissen aus der Produktion zwischen 1950 und 1990 – Musterflaschen, Einmachgläser, Reagenzgläser. Die Exponate in der vorderen Reihe trugen Etiketten mit Nummern und oft auch handschriftlichen Zusätzen.

Das Hauptgeschäft der Glashütte lag in der Produktion von Standardbehältern mit hohem Wiedererkennungswert. Die modernste der vollautomatischen Maschinen konnte in den 90er Jahren bis zu 600 Flaschen in einer Minute ausspucken. Es gab aber auch Exoten, etwa die Afri-Cola-Flasche in den 60er Jahren mit den beiden seitlichen Einbuchtungen. Der Düsseldorfer Werbedesigner Charles Wilp entwarf dazu die ausgefallene, ziemlich verruchte Werbekampagne. 40 Jahre Nachkriegsgeschichte haben die Schulenbergs auf diese Weise dokumentiert, ein kleines Kapitel vielleicht nur, das aber immerhin auch das veränderte Trinkverhalten der Deutschen zeigt: In den 60er Jahren hatte die Pfandflasche plötzlich ausgedient, Ex und Hopp war angesagt. Kunststoff löste dann ab Mitte der 70er Jahre zunehmend Glas ab, Pfand, Mehrweg und Recycling gewannen an Gewicht, die Gerresheimer Glashütte verpasste die Wende jedoch. Die lange Zeit größte Glasfabrik der Welt, die 8000 Menschen beschäftigte, musste 2005 geschlossen werden.