Ausstellung in Benrath Fotografie aus dem Hambacher Forst

„Visual Journalism“ tituliert der Niederländer Daniel Chatard aus Den Haag seine bereits 2012 begonnene Arbeit „Niemandsland“, die den Konflikt um den Braunkohleabbau in NRW thematisiert. Seine Fotos sind bereits in der „Zeit“, in dem Magazin „National Geographic“ sowie in der „Washington Post“ erschienen. Sie wurden 2018 für den Leica-Oskar-Barnack-Award nominiert und im folgenden Jahr auf dem Fotodoks-Festival in München ausgestellt. Unprätentiös fängt er die Atmosphäre verlassener Geisterdörfer ein oder zeigt eine Demo vom Bündnis „Kirche(n) im Dorf lassen“ am Dreikönigstag, die eine Segnung der noch stehenden Häuser in Lützerath organisierte. Wenige Monate später initiierte Energiekonzern RWE den Abriss der Häuser.