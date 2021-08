Ausstellung in Düsseldorf : Das Rätsel um die Geschichte Gerresheims

Düsseldorf Zum Stadtjubiläum sind in einer Ausstellung mittelalterliche Mythen, Sagen und Legenden aus Gerresheim und Linz am Rhein unter freiem Himmel zu sehen.

Gerresheim wurde vor 1150 Jahren zur Stadt erhoben. Etwas mehr als 800 Jahre dauert inzwischen die Verbindung der jungen Stadt mit Linz, beziehungsweise „Gerrichesheim“ und „Lincese“ wie es damals hieß, an. Grund genug für den Künstlerverein Haltepunkt mit einer Freiluft-Kunstausstellung am Brunnengarten von St. Margareta an eine gemeinsamen Stadtgeschichte zu erinnern. 20 Banner mit Drucken von Werken elf verschiedener Künstler und Künstlerinnen aus Gerresheim und Linz wurden an den Zaun des Brunnengartens gehängt. Die Originale konnten wegen des verregneten Sommers nicht ausgestellt werden. Das führte auch zum Titel: Freiluft-Ausstellung für Zaungäste. „Wir wünschen uns einen Ideenaustausch mit gegenseitigen Besuchen“, so Büsse. „Die Ausstellung soll Anlass für interkommunale reale, nicht-digitalisierte, persönliche Treffen und gemeinsame Gespräche der Bürgerinnen und Bürger beider Ortschaften sein, auch auf den Ebenen der bildenden Kunst, von Musik und Literatur, der lokalen Vereine, des Einzelhandels, von Politik und Wirtschaft.“