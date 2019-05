Ausstellung im Opernhaus : Düsseldorf sucht Vorbilder für neue Oper

Andrea Jürges, Vize-Direktorin des Deutschen Architekturmuseums, und Kurator Yorck Förster erläutern in der Ausstellung im Opernhaus die Sanierung der Opéra National de Lyon. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Auch Intendant Christoph Meyer spricht sich nun auch für einen Neubau aus. Eine Ausstellung im Opernhaus zeigt Projekte aus anderen Städten, dazu gibt es Veranstaltungen. Klar ist: Eine einfache Lösung gibt es nicht.

Arne Lieb

Die Überlegungen für eine neue Oper werden konkreter – und die Bürger können teilhaben: Das Opernhaus zeigt eine Ausstellung zu Neubauten und Sanierungen in anderen Städten. Darüber hinaus gibt es Veranstaltungen. Das Ziel: Politik und Stadtgesellschaft sollen eine Vorstellung bekommen, was eine moderne Oper leisten kann – und wie das entsprechende Gebäude aussehen könnte.

Die Ausstellung kommt vom Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt. Dort wird ebenfalls über die Zukunft eines Bühnenhauses diskutiert. Drei erste Erkenntnisse:

Info Kostenlose Führungen durch die Ausstellung Laufzeit Die Ausstellung läuft bis 14. Juli, im Opernhaus und öffnet eine Stunde vor Vorstellungsbeginn, zudem Sa., 4.5., 12-15h, und Sa. 11.5., 10-30 u.13.30 Uhr. Führungen Am 8. Mai, 19 Uhr. Kostenlose Reservierung unter 8925211.

Das heutige Gebäude setzt enge Grenzen Auch Intendant Christoph Meyer setzt sich inzwischen für einen Neubau ein. Denn das 1956 eröffnete Gebäude hat nicht nur Mängel wie ein marodes Dach, sondern bedeutet erhebliche Einschränkungen, wie die Experten aus Frankfurt bestätigen: Düsseldorf hat nur eine Seitenbühne und keine Hinterbühne. Das ist ungewöhnlich wenig. Repertoire-Häuser haben in der Regel erheblich mehr Platz, um die häufigen Kulissenwechsel zu stemmen. „Wir gleichen das auf dem Rücken der Beschäftigen aus“, sagt Meyer. Auch der Orchestergraben ist kleiner, als heutige Standards vorsehen. Dazu kommt, dass Proberäume fehlen.

Um das zu ändern, wäre auch eine Sanierung und Erweiterung möglich. Für eine Ausdehnung fehlt am Hofgarten aber der Platz. An der Berliner Staatsoper Unter den Linden hat man sich mit einer unterirdischen Montagehalle beholfen, in Lyon blieb nur die historische Fassade, hinter der nach oben und unten ausgedehnt ein Neubau entworfen wurde. Die Ausstellung zeigt: Solche Konstruktionen können attraktiv sein, sind aber nicht unbedingt günstiger als ein Neubau. Einen einfachen Weg zu einer moderneren Oper gibt es offenbar nicht.

Die Oper in Oslo ist so gestaltet, dass Bürger über das Dach spazieren können. Foto: Scanpix /picture-alliance/ dpa/Knut Falch

Eine Oper kann einen Stadtteil prägen Ein Bühnenhaus kann einem Viertel neue Bedeutung geben. Ein prominentes Beispiel ist das Konzerthaus Elbphilharmonie, das die Hamburger Hafencity an Abenden belebt und Millionen Besucher angezogen hat. Anders als früher lassen viele Städte ihre Bühnenhäuser zudem am Tag offen. Die Elbphilharmonie etwa verfügt über eine Aussichtsplattform ohne Konsumzwang. Die spektakuläre Oper in Oslo ist mit ihrer an Eisschollen angelehnten Form sogar so gestaltet, dass die Bürger auf dem Bau spazieren gehen können, das Foyer wird zudem für viele Veranstaltungen genutzt. Ein solches Konzept kann ein Signal dafür sein, dass sich die oft als elitär gescholtene Oper öffnet.